Burgemeester Mark Slinkman wil nog 6 jaar door: ‘Ik zal me voelen als een koe die de wei weer in mag’

Jeugdwe­reld­kam­pi­oen Kuworge ‘tilt’ als eerste Nederland­se gewichthef­fer in 53 jaar olympische limiet

31 mei TASJKENT - Oosterhouter Enzo Kuworge heeft maandag als eerste Nederlander in 53 (!) jaar de olympische limiet in het gewichtheffen behaald. Het is voor het eerst sinds 1968 dat ons land een gewichtheffer kan gaan afvaardigen naar de Spelen. Destijds kwam Piet van der Kruk namens Nederland in actie in Mexico-Stad.