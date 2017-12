Straks evenement zonder politie?

NIJMEGEN - Geen politie meer bij voetbalwedstrijden en 'eenvoudig vandalisme' laten voor wat het is. Dat scenario schetsen burgemeesters en de politie, nu blijkt dat Oost-Nederland over vijf jaar 200 minder agenten telt dan nu.

Dat is mede een gevolg van de vorming van de landelijke politie. Daarbij is vastgelegd dat de eenheid Oost-Nederland in 2023 welgeteld 7.000 fulltimebanen telt. Nu zijn dat er 7.129. Dat komt neer op een daling van 129 fte, zowat 200 agenten.

De teruggang van het aantal agenten kan ertoe leiden dat de politie scherpere keuzes moet maken en bijvoorbeeld niet meer optreedt tegen (eenvoudig) vandalisme, aldus politiechef Oscar Dros van de eenheid Oost-Nederland.

Streep

De Nijmeegse burgemeester Bruls (ook regioburgemeester) noemt politieinzet bij voetbalwedstrijden en andere evenementen waardoor mogelijk een streep zal worden gezet.

De burgemeesters voelen zich overvallen door deze ontwikkeling. Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem: ,,We zien dat we in de weekeinden op het platteland grote gebieden moeten bestrijken met relatief weinig politie. Ik had er eerder 200 man politie bij verwacht. Clemens Cornielje heeft eerder al gewaarschuwd voor ondermijning van de politie in de plattelandsgemeenten. Dit staat haaks op wat we willen: een overheid voor veiligheid.''

Hubert Bruls is 'heel erg bezorgd': ,,Ik hoor politiemensen klagen dat er gaten in teams ontstaan. Dit kabinet investeert landelijk weliswaar 250 miljoen in de politie, maar met nieuwe taken op het gebied van cybercrime erbij zou het 1 miljard moeten zijn. Er moet gewoon politie bij. Punt. Dat blijft ook mijn inzet.’’

Onuitvoerbaar

,,Onaanvaardbaar en onuitvoerbaar. Wij zullen er alles aan doen om te voorkomen dat dit gaat gebeuren’’, reageert Gerrit van de Kamp van de christelijke politiebond ACP. ,,We zien nu al een te zware belasting van de collega's. Minder kan niet. Wij zien weeffouten bij de nationale politie. Dit is er een van. Die moeten eruit. Daarover willen we in gesprek. We zien een waterbedeffect. Criminaliteit trekt juist naar het platteland. Een politieloos platteland moeten we niet willen.’’