Burgerwacht patrouilleert bij Nijmeegse pinautomaten na reeks berovingen

Aanleiding voor de burgerwacht, die zichzelf de 'PIN defensie' noemt, is volgens initiatiefnemer Michael van de Bergh het hoge aantal berovingen en overvallen in de Waalstad in de afgelopen maanden, én het feit dat de burgemeester heeft geadviseerd om niet meer alleen te pinnen op stille plekken in avond en nacht.

Van de Bergh: ,,Dat is het verkeerde signaal in onze ogen. Burgers moeten zich veilig kunnen voelen. Het is belachelijk dat Bruls het probleem niet aanpakt. Daarom staan wij de komende tijd paraat om te doen wat de overheid zou moeten doen.’’

Zestien overvallen en berovingen

Quote We doen dan een burgerarrest en leveren de dader uit aan de politie Initiatiefnemer Michael van de Bergh In Nijmegen zijn sinds half december zestien overvallen en berovingen gepleegd en pogingen daartoe gedaan, goeddeels in de omgeving van de Hatertseweg. Klanten van pinautomaten, maar ook snackbars en Chinese restaurants waren doelwit.



De groep gaat volgens Van de Bergh op plekken die als onveilig te boek staan, eerst flyers uitdelen en met mensen in gesprek. ,,Om vertrouwen te winnen van de gemeenschap.’’ Mocht zich een incident voordoen, dan wil Nijmegen Rechtsaf geen eigen rechter spelen. ,,We doen dan een burgerarrest en leveren de dader uit aan de politie. We snappen dat die overbelast is.’’

'Vorm van burgerparticipatie'

Burgemeester Bruls zegt de actie prima te vinden. ,,Het is een vorm van burgerparticipatie’’, reageert hij. ,,Het mag ook gewoon. Als ze maar niet mensen afschrikken.’’



Woensdagavond legde hij in de gemeenteraad uit dat hij met zijn oproep om voorzichtig te zijn op donkere uren, geen paniek heeft willen schoppen. ,,Het was een tip zoals je ook tegen je kinderen zegt dat ze beter een donkere steeg kunnen mijden. Het is niet zo dat de stad onveilig is. Wel geef ik het advies om even goed na te denken, zodat je mogelijk onheil kunt voorkomen.’’



Volgens Bruls gebeurt er ook genoeg om mogelijke daders in de kraag te vatten. ,,De politie rijdt met extra mensen, zelfs van buiten de regio Nijmegen. Het is nu eenmaal ook zo dat we niet bij elke pinautomaat kunnen gaan staan.’’

Handgemeen

Nijmegen Rechtsaf deed eerder van zich spreken bij een protest tegen Zwarte Piet in de Nijmeegse binnenstad. Toen kwam het tot een handgemeen met actievoerders die wilden demonstreren tegen Zwarte Piet. In september rolde Nijmegen Rechtsaf een spandoek uit vanaf het dak van de islamitische basisschool in Amsterdam. Daarop de tekst: 'Wie islam zaait, zal sharia oogsten.'