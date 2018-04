Buschauffeur na aanrijding met oudere vrouw: 'Ik kan me niet voorstellen dat ik haar raakte'

De officier van justitie verwijt hem dat hij bij het inhalen over doorgetrokken strepen reed. Die zijn daar niet voor niets, stelde hij, het is daar te gevaarlijk om in te halen. Hij is van mening dat de chauffeur een inschattingsfout maakte, ondanks zijn jarenlange ervaring.



De verdachte is al dertig jaar buschauffeur en kwam nooit eerder met justitie in aanraking. Hij snapt niet hoe het ongeluk kon gebeuren. Volgens hem zat hij nog ruim voor de bocht. Toen er een tegenligger kwam schrok hij niet, zei hij. Hij denkt dat de vrouw, die eigenlijk op het fietspad had moeten fietsen, door iets anders ten val is gekomen. ,,Ik kan me niet voorstellen dat ik haar geraakt heb met mijn bus”, zei hij.



Zijn advocaat vindt niet dat hij schuld heeft aan het ongeluk en vroeg vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging. De officier van justitie is een andere mening toegedaan. Hij eiste verder een voorwaardelijk rijverbod van drie maanden.



Uitspraak over twee weken.