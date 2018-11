Busjes van Pompekliniek en zorgambulance rijden voor verwarde personen in Gelderland

NIJMEGEN - De Pompekliniek - de tbs-kliniek voor mannen in Nijmegen - rijdt sinds kort met busjes om personen met verward en agressief gedrag in Gelderland op te halen. Het is een van twee proeven die momenteel in de Veiligheidsregio’s Gelderland-Midden en -Zuid lopen, om de politie te ontlasten.

De andere proef bestaat eruit dat een ambulance-zonder-spoed rijdt voor verwarde personen die niet agressief zijn. De politie is steeds meer tijd kwijt aan het ophalen van verwarde personen. Politiechefs luidden daar in 2017 al de noodklok over. Want het politiewerk staat onder druk. Hoeveel verwarde personen er zijn in Gelderland is lastig in te schatten. Het aantal politiemeldingen van verwarde of overspannen personen die overlast veroorzaken is in elk geval een indicatie. In heel Gelderland registreerde de politie in 2014 3946 van die meldingen. In 2017 waren dit er 5336. Dit jaar staat de teller al op 8367. Het betreft niet altijd zaken waar personen voor vervoerd hoeven te worden.

Psycholance

Amsterdam zette als eerste gemeente een zogenoemde psycholance in, een ambulance met psychiatrische verpleegkundigen aan boord. Maar in het dunbevolkte Gelderland is zo’n speciale ambulance voor verwarde personen niet rendabel, becijferden de ambulancediensten. De politie ging tot voor kort daarom noodgedwongen door met het ophalen van verwarde mensen.

De twee nieuwe proeven zorgen ervoor dat de politie minder vaak hoeft uit te rukken voor verwarde personen, tenzij het gaat om een urgente situatie. Als een verward iemand zichzelf of anderen verwondt, blijven de politie en de spoedambulance aan zet.

Agressief

Maar als geen sprake is van een spoedeisende situatie, komt het alternatieve vervoer in beeld, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (waar het ambulancevervoer onder valt). Als er geen direct gevaar is voor de persoon zelf of de omgeving, maar iemand wel agressief kan worden, wordt die persoon verplaatst door de vervoersdienst van Pro Persona. ,,Want die hebben ervaring met agressie en het kalmeren van mensen. Als de indicatie agressie er niet op zit, dan wordt diegene vervoerd door onze zorgambulance, een ambulance zonder spoed.”

Ritten

Pro Persona is de GGZ-organisatie (voor geestelijke gezondheidszorg) in Gelderland. De Pompekliniek is onderdeel van Pro Persona. De ervaring tot nu toe leert dat het in Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid samen om zo’n vier tot zes ritten per week gaat. De meeste van de ritten gaan naar de opnameklinieken die verwarde personen opvangen in Nijmegen, Arnhem, Ede en Tiel.