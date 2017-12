Busritje van Beek naar Nijmegen twee euro te duur

Ik geloof het wel 'Aan de rand van een zwart gat lijkt de tijd stil te staan'

24 december Eén ding weet sterrenkundige Heino Falcke (51) zeker: hard bewijs of God al dan niet bestaat, is er niet. ,,Maar dat is nu juist de essentie. Als dat bewijs er immers wel zou zijn, is Zijn bestaan niet meer te ontkennen. Dan staat iets vast, kun je niet meer spreken van geloven. Nu heeft ieder mens de keuzevrijheid om wel of niet te geloven in God.’’