Bussen leger dan voor corona: vakantiedienstregeling blijft van kracht

RIJK VAN NIJMEGEN - Het is nog steeds niet druk in de meeste lijnbussen van Breng in het Rijk van Nijmegen. Dat is te merken aan de nieuwe dienstregeling voor 2022, die zondag 12 december van kracht wordt. De meeste bussen rijden nog alsof het schoolvakantie is.