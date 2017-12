Busvervoer hele land komende donderdag plat: veel chauffeurs staken

Stakende buschauffeurs: 'Het is altijd racen, racen, racen'

18:36 NIJMEGEN - Je kachelt door het drukke verkeer een kleine 80 kilometer van Nijmegen naar Venlo. Tijd om na aankomst even de benen te strekken of een plasje te plegen is er niet. Laat staan een kopje koffie in de kantine.