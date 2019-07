Buurtbewoner speelveldje De Buut: ‘Geluidsoverlast gaat alle perken te buiten’

Zélfs met ramen en deuren dicht dreunt het geluid van schreeuwende kinderen en ketsende ballen en hockey pucks door in de woonkamer, zegt hij: ,,Ik moet de tv soms harder zetten om het geschreeuw van buiten te kunnen overstemmen.”



Dat het speelveld er al veertig jaar ligt en de appartementen pas in 2016 zijn opgeleverd, is geen steekhoudend argument voor behoud, vervolgt de bewoner: ,,Natuurlijk, toen ik hier kwam wonen, wist ik dat ik een school naast de deur had. Mij is toen beloofd dat de geluidsoverlast binnen de toegestane normen zou blijven. Daarvan blijkt nu geen sprake te zijn: dan moet je ingrijpen.”



En sneu voor de kinderen, die nu mogelijk niet meer kunnen voetballen of hockeyen op het nét opgeknapte veldje?



,,Dat vind ik zo’n drogreden: zij kunnen op talloze andere plekken in de stad spelen en sporten. Ik kan niet zomaar van de één op de andere dag ergens anders gaan wonen.”