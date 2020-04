Buurtbewoners sluiten parkeerplaats af vanwege overlast: ‘Elke avond is het hier kermis’

Druk bij milieustra­ten, maar afsluiting niet nodig

11 april NIJMEGEN - Het is ook deze zaterdag voor Pasen druk bij de milieustraten in Nijmegen, Wijchen, Druten en Malden. In Nijmegen loopt de wachttijd op tot meer dan een uur en er zijn vijf verkeersregelaars die het verkeer in goede banen leiden. Maar strenge maatregelen zijn niet nodig.