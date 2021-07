Café Wunderkammer dicht: te veel personeel weggevallen door corona

Zwembad De Lubert dicht vanwege chloor­lucht: ‘Technici zijn met man en macht bezig’

13 juli GROESBEEK - Het Groesbeekse zwembad De Lubert is vanochtend (dinsdag) gesloten vanwege een sterke chloorlucht. De brandweer heeft vervolgens in het zwembad metingen uitgevoerd en geconstateerd dat er geen gevaar is geweest voor de gezondheid van de zwemmers.