'Camera en bijna geen geld in kassa is het beste wapen tegen een overval'

NIJMEGEN - Het beste wapen tegen een overval is een goede camera. En (bijna) geen geld in de kassalade. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Het aantal overvallen op snackbars neemt gestaag af maar omdat de gevolgen voor de slachtoffers zo heftig zijn, neemt de politie deze vorm van criminaliteit serieus.

De pakkans is vrij groot, volgens de politie. Zeker als er een duidelijk signalement is. Een camera is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Veel bedrijven hebben ook een kleurcode op het kozijn van de uitgang. Zo kun je in één oogopslag zien wat de lengte van de overvaller is.

Alleen al in Nijmegen zijn dit jaar jaar vijf overvallen geweest op cafetaria's waarvan drie in de afgelopen maand. Ook in Buren was het raak in december. Net als in voorgaande jaren zijn er in november en december meer overvallen.

Donkere dagen

,,Het is herkenbaar dat tijdens de donkere dagen de kans op overvallen en woninginbraken groter wordt. En dat is niet vreemd, want overvallers en woninginbrekers willen graag ongezien te werk gaan en zich uit de voeten kunnen maken’’, stelt de politiewoordvoerder. ,,Degenen die een snackbar overvallen, denken dat er snel geld te halen is. Dit zijn geen goed voorbereide acties. Meestal levert het weinig op.’’

Daling

Over de hele linie daalt het aantal gewapende overvallen al meerdere jaren. Zelfs in het deze maand getroffen Nijmegen. In 2016 waren er volgens de stads- en wijkmonitor 15 overvallen, tegen 26 in 2015 en 17 in 2014.

,,Binnen de horeca worden de fastservicebedrijven het vaakst overvallen’’, zegt Bernadet Naber van Koninklijke Horeca Nederland. Zij meldt dat in 2016 landelijk 160 overvallen zijn geweest op horecabedrijven, in 71 gevallen ging het om een snackbar of fastfoodbedrijf. Haar verklaring: ,,Overvallers denken dat er buit is, dit soort bedrijven zijn vaak laat open en ze zitten ook buiten de winkelgebieden.’’

Overvaltrainingen