Canadese Militairen bezoeken gesneuvelde kameraden op Canadese Erebegraafplaats

Jaarlijks brengen Canadese militairen die meelopen met de Nijmeegse Vierdaagse een bezoek aan de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek. Maar voor het tweede jaar op rij gaat de Vierdaagse niet door in verband met het coronavirus, vandaar dat het Canadese detachement uit het Duitse Geilenkirchen de ceremonie op de Canadese Ere begraafplaats maandagmorgen hebben bijgewoond.



Bij deze stijlvolle herdenking was ook de militair attaché alsmede locoburgemeester Sylvia Fleuren van de gemeente Berg en Dal en vertegenwoordigers van het Vierdaagse comité uit Nijmegen. Er werden diverse kransen gelegd, het Last Post geblazen en er was veel vlagvertoon.



De Canadese militairen hebben een bezoek gebracht aan hun overleden kameraden. Op de Canadese Ere Begraafplaats vonden 2619 overwegend Canadese militairen hun laatste rustplaats in Groesbeek. Zij zijn allen gesneuveld tijdens de gevechtshandelingen in 1944/1945.