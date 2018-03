Cateraar Frank Windt direct na overval al weer druk met kinderfeestje

NIJMEGEN - Alsof er niets gebeurd is zit Frank Windt zondagmiddag in zijn kleine kantoortje aan de Professor Molkenboerstraat. Nauwelijks 14 uur na de gewelddadige overval op zijn cateringbedrijf- annex kookshop maakt hij zich gereed voor een kinderfeestje die middag.

,,Tja, wat moet ik anders’’, zegt hij berustend. ,,Ik kan die kinderen toch moeilijk teleur gaan stellen?’’ Zaterdagavond rond elf uur werd hij overvallen. ,,Door twee jonge gasten die me meteen een pistool onder de neus drukten. Ik moest hier in mijn kantoortje op de grond gaan liggen. Meteen daarop begonnen ze mijn zaken te rollen. In de ene had ik mijn portemonnee en in de andere een etuitje met bank- en andere pasjes.’’

De overvallers stelden zich daar niet tevreden mee. ,,'Wil meer, wil meer', riepen ze. Toen zei ik dat er niet meer was en deed ik net of ik moest huilen’’, vertelt Frank Windt. ,,Toen vertrokken ze ook weer razendsnel. Al met al heeft het hele voorval misschien een halve minuut geduurd.’’

Waarschijnlijk mede door die haast lieten de beide overvallers een onder handbereik liggend geldkistje en de telefoon van de Nijmegenaar ongemoeid. ,,Daardoor kon ik gelukkig meteen de politie bellen en mijn bankpasje laten blokkeren.’’

Bang voor een volgende overval zegt Frank Windt ondanks alles niet te zijn. ,,Nee, ik ken geen angst. Vandaar dat de deur hier ook altijd open staat. Het is dat het vuurwapen mij als echt overkwam, anders had ik ze zeker aangepakt. Ik laat me door dit voorval ook niet afschrikken. Als ik hier de deur in het vervolg af ga sluiten dan is de ongedwongen sfeer weg en loop ik ook nog eens klandizie mis. Het enige wat ik overweeg is het plaatsen van camera's.