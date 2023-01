Cel en taakstraffen: nu bijna alle relschoppers berecht zijn, gloort schone lei voor toekomst Gelderse derby

Het is toeval, zegt de woordvoerder van het Openbaar Ministerie: rechtszaakplanningen maken ze heus niet met de eredivisiekalender in de hand. Toch is het opvallend. Juist in de week dat de eerste seizoensontmoeting tussen Vitesse en NEC op het menu staat, beleeft ook de Arnhemse rechtbank een derbyweek. Liefst vier verdachten van de rellen rond het Goffertstadion in oktober 2021 stonden de afgelopen dagen terecht.