Bijna de helft raadsleden keert niet terug; vrouwen rukken op in raad

16:44 NIJMEGEN - Nog twee nachtjes slapen en we weten wie onze nieuwe Nijmeegse raadsleden zijn. Nog los van eventuele grote verrassingen in de verkiezingsuitslag staat al vast dat 16 van de 39 raadsleden niet terugkeren. Zij hebben zich niet meer kandidaat gesteld of staan 'slechts' als lijstduwer op de partijlijst.