Chaos Dominicus College compleet, ook docenten zeggen vertrouwen in de schoolleiding op

Voor de zomervakantie lieten zes ouders en leerlingen uit de medezeggenschapsraad (MR) al weten geen vertrouwen meer te hebben in de leiding van de school, maar nu is ook voor drie van de vijf docenten in de MR een grens overschreden. Rector Dorine Pepping en twee conrectoren van de school hebben het wat hen betreft te bont gemaakt.