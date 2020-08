Checks, extra ramen en CO2-meters op basisscholen voor betere ventilatie

NIJMEGEN - Basisscholen in de regio zijn in allerijl bezig met het checken en zo nodig verbeteren van de ventilatie in de klaslokalen. Dit omdat het coronavirus mogelijk kan worden doorgegeven via luchtdeeltjes. Het virus wint al weken terrein en vanaf maandag zijn de scholen weer open.

Bij de tien scholen van scholenkoepel Condor in het Rijk van Nijmegen wordt de mechanische ventilatie op korte termijn aangepast. ,,We gaan ervoor zorgen dat er geen lucht meer wordt hergebruikt, maar dat er steeds verversing is met lucht van buiten’’, legt bestuurder Marthijn Manders uit.



,,De situatie wordt nu in kaart gebracht en dan meteen aangepast. Verder worden er zo nodig per school nog aanvullende maatregelen genomen. Better safe than sorry.’’

Elders in de regio zijn extra ramen geplaatst en zijn klaslokalen voorzien van C02-meters. Het basisonderwijs is vanuit Den Haag gemaand om de ventilatie voor 1 oktober, als het buiten kouder is en misschien niet altijd een raam open kan in de klas, op orde te hebben.



Het bestuur van de veertien scholen van de Stichting Sint Jozefscholen in Nijmegen is die uitdaging ‘nu zo snel mogelijk in kaart aan het brengen’. ,,Er waren op het gebied van ventilatie eerder al wel bepaalde maatregelen genomen’’, zegt bestuurder Luciënne van den Brand.



,,Maar nu duidelijk is wat de verdere richtlijnen zijn, willen we dat natuurlijk op korte termijn geregeld hebben. We zijn er volop mee bezig.’’

Discussie niet afgewacht

De 23 scholen van Groeisaam Primair Onderwijs in Maas en Waal zijn er voor het moment zelfs al klaar voor. Meteen toen de scholen na de gedeeltelijke lockdown in mei weer open gingen, nam het bestuur maatregelen om de ventilatie in de gebouwen te verbeteren.



,,Er werd eerder al over het belang van ventilatie gesproken dus we hebben die discussie niet afgewacht’’, zegt bestuurder Lia van Megen. ,,Op alle scholen is de ventilatie gecheckt en waar nodig zijn maatregelen genomen. Zo is hier en daar een extra raam geplaatst en zijn er metertjes in de klassen gekomen die het CO2-gehalte meten en die aangeven wanneer het tijd is om te luchten.’’



Op een aantal scholen zijn, voordat het winter wordt en het niet meer zo prettig is als er ramen tegenover elkaar moeten worden opengezet, extra maatregelen wenselijk. Daarvoor heeft het bestuur voorstellen neergelegd bij de gemeenten West Maas en Waal, Druten en Beuningen.



,,Dat speelt op zo’n zeven scholen maar een deel staat al op de nominatie om te worden vervangen door nieuwbouw, dus dat is ook een afweging die gemaakt moet worden.’’

Richtlijnen

Andere bestuurders zijn enigszins sceptisch, zoals Harrie van de Ven van scholenkoepel Optimus met 31 scholen in het Land van Cuijk. ,,Het is in mijn ogen toch vooral een vraagstuk wat op middelbare scholen speelt en waar het primair onderwijs nu in wordt meegenomen. Terwijl steeds is gezegd dat met name jongere kinderen het virus minder verspreiden. Maar: natuurlijk volgen we de richtlijnen, dat is duidelijk.’’



Al zijn scholen voldoen aan het Bouwbesluit, benadrukt Van de Ven. ,,Maar we zullen ook goed onderzoeken of de ventilatie aan de normen voldoet. Als er extra maatregelen nodig zijn, dan zorgen we daarvoor. Het is onze belofte aan leerkrachten en leerlingen dat het op orde moet zijn.”