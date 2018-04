Chef-kok Jeroen Vesters: 'Eerlijk? Eten bij een éénsterrenzaak is vaak saai'

'Gigantisch koud', maar wel de Noord­pool-marathon gelopen

14:08 NIJMEGEN - Hij heeft alweer in de bossen van Nijmegen gelopen. En zijn neuspuntje dat bevroren was, is ook weer helemaal hersteld. Twan Belgers is geacclimatiseerd na zijn hardloopavontuur: de Noordpool-marathon, twee weken geleden. Bij een temperatuur van 33 graden onder nul liep hij tien rondjes op de Noordpool van 4,2 kilometer, in een woestijn van ijs en sneeuw.