Chinese restauranthouders Nijmegen in eigen taal gewaarschuwd voor inbraken

Aanleiding voor het 'preventiebericht', zoals de politie het noemt, zijn vier woninginbraken binnen twee weken bij Chinese ondernemers thuis. De inbraken waren in de wijken Hatert (2x), Dukenburg, en Lindenholt. De laatste inbraak was afgelopen dinsdag.

Trend

Het noopt de politie tot het waarschuwingsbericht voor Chinese restauranthouders, in hun eigen taal. ,,Dit soort inbraken is niet uniek in Nederland. Maar hier was echt sprake van een trend’’, verklaart een politiewoordvoerder de Facebook-melding.

In de tekst op Facebook staat hoe inbraak voorkomen kan worden, zoals het thuis controleren van scharnieren en sloten, en het alert zijn op verdachte situaties in of rondom het huis. Ook worden de ondernemers verzocht 112 te bellen als ze iets constateren, en aangifte te doen als ze slachtoffer zijn geweest van een inbraak.

Onderzoek