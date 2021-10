Circus rond eerste schooldag Heumensoord-kinderen: ‘En nu is het afgelopen: we gaan de klas in!’

't Plein Blijf letten op álle Nijmegena­ren

15 oktober Nijmegen is een groeibriljant. Dit is de eerste zin uit de stadsbegroting voor 2022. Het zit blijkbaar wel snor met de Waalstad begrijp ik. Ooit, rond de eeuwwisseling, zat de gemeente in een financiële crisis. Nog wat verder terug, in de jaren 90, dreigde zelfs een faillissement.