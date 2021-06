‘Collecteren zonder vergunning toestaan, zet deur naar misbruik verder open’

Dreun voor Wolves: bond laat nieuw Nijmeegs ijshockey­team nog niet toe

2 juni NIJMEGEN - Het is zeer de vraag of er komend seizoen op het hoogste niveau in Nijmegen wordt geijshockeyd. De nationale bond stemt (nog) niet in met de aanvraag van de stichting achter het nieuwe team Wolves, dat in de BeNeLeague de opvolger zou moeten worden van het failliete team Nijmegen Devils.