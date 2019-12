College voor de Rechten van de Mens: ‘Nijmegen discrimineert woonwagenbewoners’

Wonen op ‘mooiste plek’ van Nijmegen mag toch niet

11 december NIJMEGEN - De eigenaren van Bosweg 38 in Nijmegen mogen toch niet permanent wonen in de riante beheerderswoning die ze in de boszoom op de Kwakkenberg lieten bouwen. De daarvoor benodigde vergunning die de gemeente na een eerdere procedurefout wel móest verstrekken, is ingetrokken nadat buurtbewoners hiertegen bezwaar aantekenden.