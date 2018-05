Comité 4 en 5 mei vindt tweede Nijmeegse herdenking 'ongepast'

Compact en waardig

Sinds 2014 worden niet alle kransleggers meer genoemd. ,,Dat heeft burgemeester Bruls toen besloten en we zijn het daar helemaal mee eens’’, zegt Timmermans van het Comité 4 en 5 mei. ,,Daarvoor hadden we geconstateerd dat het niet goed ging met de herdenking, omdat er zoveel organisaties werden genoemd. Het was geen compacte en waardige ceremonie meer. We waren blij met het besluit van de burgemeester, een kortere ceremonie wint aan kracht.’’