Computer zegt straks ‘zeker geen longkanker’: miljoenen voor inzet kunstmatige intelligentie bij opsporen ziektes

Idee is dat kunstmatige intelligentie ( artificial intelligence , AI) in een aantal gevallen veel beter in staat is om beelden van scans te beoordelen en grote hoeveelheden meetgegevens te analyseren. Dat moet onder meer voorkomen dat er nader onderzoek wordt uitgevoerd dat achteraf onnodig bleek te zijn. Het universitaire medische centrum krijgt voor deze vier onderzoeken in totaal 16 miljoen euro.

Verdachte situaties

Een ander team gaat zich richten op een vernauwde kransslagader. Dat kán een hartinfarct veroorzaken, maar het plaatsen van een stent is niet altijd noodzakelijk. Camerabeelden van de binnenkant van de aderen kunnen dat risico in beeld brengen, en de verwachting is dat AI veel beter in staat is om bepaalde patronen in die beelden te herkennen.