Consumentenbond: Vierdaagse hoeft inschrijfgeld even niet terug te betalen

Woensdag kondigde stichting de 4Daagse aan dat het niet meer mogelijk was om voor 17 april kosteloos te annuleren, zoals in de regels staat vermeld. ,,Normaal gesproken zou het raar zijn om de voorwaarden achteraf aan te passen, maar in dit geval begrijp ik het wel”, zegt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond.



,,Het is logisch om even pas op de plaats te maken en te zeggen: annuleringen verwerken we even niet. Dat voorkomt dat mensen die later annuleren misschien helemaal geen geld meer krijgen of dat de hele organisatie failliet gaat.”