Controle op vakantiepark Groesbeek: ‘Ze willen alles weten’

Meld Misdaad Anoniem: 3318 aanhoudin­gen en voor 50 miljoen aan wiet geconfis­queerd

NIJMEGEN - In Gelderland zijn in 2021 bijna 2500 keer anoniem tips over misdaad gedaan. Landelijk waren dat er 25.000. Dat meldt Meld Misdaad Anoniem dinsdagmorgen. Dankzij de tips zijn er in Nederland minstens 3318 aanhoudingen verricht, zo kreeg Misdaad Anoniem van de politie te horen.

15:59