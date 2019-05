Controleren van kroeg met ‘illegale’ camera heeft weinig prioriteit

Nieuw fit­ness-sport­park in Goffert­park is direct een groot succes

30 april NIJMEGEN - Het nieuwe outdoorfitnesspark tegenover het Goffertbad is een succes. Het idee van Michael en Yannick Woerdman is een schot in de roos. Pas twee weken geleden was het klaar en nu al hangen elke dag massa's sporters aan de stangen in het park. Medio juni wordt het officieel geopend, maar jong en oud leven zich er al 's middags en 's avonds op uit.