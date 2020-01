Corendon gaat vanaf Weeze ook vliegen naar Griekenland en Egypte

Fatih Tunc, Product Manager van Corendon Airlines: ,,Onze nieuwe vertrekluchthaven in Weeze is gemakkelijk te bereiken, de afstanden zijn kort en vooral gezinnen houden van een stressvrije start van hun vakantie op een regionale luchthaven.’’ ,,Wij zijn ervan overtuigd dat de vier vakantiebestemmingen die wij deze zomer voor het eerst vanaf vliegveld Weeze aanbieden, zeer goed zullen worden ontvangen door Duitse en Nederlandse klanten in het grote verzorgingsgebied van Airport Weeze.”

Goed nieuws

En directeur Ludger van Bebber van Airport Weeze zegt: ,,Wij zijn verheugd dat onze partner Corendon Airlines heeft besloten om deze zomer vier nieuwe vakantiebestemmingen vanuit de vlak over de Nederlands-Duitse grens gelegen Airport Weeze aan te bieden. Dit is zeer goed nieuws voor onze klanten en voor de reisbureaus in onze regio.”



Van de passagiers die vanaf Airport Weeze vliegen, heeft circa 40% de Nederlandse nationaliteit. De komst van Corendon is een flinke opsteker voor de luchthaven. Vooral omdat in 2019 prijsvechter Ryanair het aantal toestellen op Airport Weeze halveerde van zes naar drie. In 2019 werden 1,3 miljoen passagiers vervoerd via Weeze: minder dan voorgaande jaren. Gehoopt wordt dat de aantallen in 2020 weer stijgen.