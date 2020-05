CORONABULLETIN #73: ‘Groepen mensen verplicht in isolatie zetten’ en de kermiswereld huilt

Het coronanieuws van vrijdag 22 mei:

• Zeer opvallend: het landelijke sterftecijfer van vorige week zat zo’n 200 onder het niveau van wat normaal zou zijn in deze periode (dus zonder het coronavirus).

• Waar het tijdens hemelvaart ontzettend druk was op de stranden, kon je vrijdagmiddag in de Arnhemse binnenstad lopen over de mensen. Blijf weg, zegt de politie.

• Onrust in de vleessector. Alle 600 medewerkers van slachthuis Vion in Groenlo moeten de komende 14 dagen in thuisquarantaine nadat er zeker 45 collega's het coronavirus blijken te hebben. De Centrale Organisatie voor de Vleessector wil onderzoeken hoe het kan dat er juist in slachterijen veel besmettingen zijn vastgesteld.

• De zeshonderd arbeiders van Vion zitten in vrijwillige isolatie op diverse locaties. Als het aan de voorzitters van de Veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Midden ligt, moeten grote groepen besmette werknemers in de toekomst verplicht in isolatie kunnen worden gezet.