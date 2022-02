Coronacrisis lijkt voorbij, zegt Bruls: ‘Maar laten we niet over elkaar struikelen op weg naar de uitgang’

NIJMEGEN - In twee jaar coronacrisis hebben we leed ervaren, maar ook naar elkaar omgekeken. Nu er licht gloort aan de horizon, moeten we dat laatste blijven doen. Die oproep doet burgemeester Hubert Bruls in een open brief aan alle Nijmegenaren.

Wat hebben we de afgelopen twee jaar enorm veel meegemaakt met z’n allen, schrijft Bruls in een open brief aan inwoners die vrijdag werd gepubliceerd op de site van de gemeente Nijmegen. Die brief komt op een moment waarop door versoepelingen van de maatregelen tegen het coronavirus weer licht aan de horizon gloort, zoals Bruls het zelf noemt. ‘Er lijken nu betere tijden te komen’.

Bruls is een burgemeester die graag verbindt, en zich de afgelopen maanden geregeld bezorgd uitsprak over groeiende tegenstellingen in de samenleving. Met zijn brief richt hij zich nadrukkelijk tot wat hij het stille midden noemt.

Bruls noemt in zijn brief mensen die ziek werden en dierbaren verloren, en de zorg die in al z’n voegen kraakte. ‘Ondernemers en werknemers in veel verschillende branches hebben het enorm moeilijk gehad en in veel gevallen is dat nog steeds zo.’

‘Niet over elkaar struikelen op weg naar de uitgang’

We hebben ons er samen doorheen geslagen, en dat moeten we ook nu blijven doen, schrijft Bruls. ‘Of misschien wel: juist nu.’

‘Laten we niet over elkaar struikelen op weg naar de uitgang, maar het dagelijks leven ook weer samen oppakken. Kijk naast u en achterom, om te zien of er mensen achterblijven die u kunt helpen. Mensen die eenzaam of kwetsbaar zijn. Die op dit moment niet de kracht hebben om mee te bewegen, maar wel snakken naar perspectief en naar echt, menselijk contact.’

Oekraïne

‘We weten nog niet precies hoe het verder zal gaan. Zeker is dat we aandacht moeten houden voor het blijvende leed dat is aangericht; ziekte en rouw, de psychische nood, de eenzaamheid, de long covid, de faillissementen. Met het land gaat nu ook Nijmegen van het slot. We hebben tijdens de crisis naar elkaar omgekeken, laten we dit blijven doen. Ook deze stap zetten we samen.’

Ondertussen is de ene crisis nog niet voorbij, en begint alweer de volgende, en dat stemt verdrietig, schrijft Bruls. ‘Mijn gedachten gaan deze week ook uit naar de mensen in Oekraïne.’