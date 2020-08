Coronaproof afkoelen in tropische week? Voorkom dat je voor een dichte slagboom staat

Nieuwe fietstun­nel in Molenhoek zorgt voor verwarring

6:55 MOLENHOEK - De nieuwe fietstunnel in Molenhoek zorgt voor verwarring. Regelmatig maken ook auto’s er gebruik van. Of omdat het een manier is om sneller in Mook te komen of omdat ze totaal niet in de gaten hebben dat alleen fietsers van de tunnel gebruik mogen maken.