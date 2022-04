Corporaties bevriezen huur slecht geïsoleerde huizen

De jaarlijkse huurverhoging in de sociale sector – het gaat om woningen met een huur tot 763,47 euro – wordt op 1 juli doorgevoerd en is door het kabinet vastgesteld op een maximum van 2,3 procent. Voor de vrije sector is dit 3,3 procent.

Uit een enquête onder 159 woningcorporaties die zijn aangesloten bij belangenvereniging Aedes blijkt dat de sociale huren gemiddeld met 2 procent omhoog gaan. Dat is ook het geval in Nijmegen, Beuningen, Druten en Wijchen.

Quote Zo hebben we aandacht voor de huurders die het hardst getroffen worden door de stijgende energie­prij­zen Ronald Leushuis, Bestuurder Talis

,,Als corporaties staan we voor betaalbare en passende woningen voor de mensen met de lagere inkomens”, zegt Talisbestuurder Ronald Leushuis namens de eerder genoemde corporaties. ,,Tegelijkertijd hebben we geld nodig om woningen te verduurzamen, nieuwbouw te versnellen en bij te dragen aan leefbare buurten en wijken.”

Energielabels E, F en G

Omdat de energieprijzen sinds enige maanden de pan uitrijzen, willen de drie corporaties huurders van slecht geïsoleerde woningen ontzien. ,,We hebben zorgen over die stijgende prijzen en vragen de overheid om goed te kijken naar mogelijke compensatie”, zegt Leushuis. ,,Het betaalbaar houden van wonen zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als corporatie investeren we daarom veel in de verduurzaming van onze woningen.”

,,Daarnaast kiezen we er nu voor om de huren van woningen met energielabels E, F en G (Woonwaarts past de regeling ook toe op woningen met label D, JK) niet te verhogen”, vertelt de bestuurder. ,,Zo komen we huurders die het hardst worden getroffen tegemoet.” In Nijmegen gaat het om zo’n tweeduizend sociale huurwoningen, 7 procent van het totale aanbod. In Beuningen, Druten en Wijchen is dat percentage vergelijkbaar.

Uitzondering hoge inkomens

Huurders van Portaal en Woonwaarts die met een relatief hoog inkomen in een sociaal huurhuis wonen, krijgen te maken met een forsere huurverhoging. Die varieert van maximaal 50 euro per maand voor alleenwonenden met een bruto jaarinkomen tot 56.527 euro, tot maximaal 100 euro meer voor wie meer verdient. Voor meerpersoonshuishoudens ligt de scheidslijn bij 75.369 euro.

Voor huurders die bijvoorbeeld door baanverlies te maken krijgen met een inkomensdaling of die door de forse inflatie in financiële problemen komen, bieden de corporaties maatwerk aan. Het gaat dan om bijvoorbeeld budgetcoaching, betalingsregelingen en een al dan niet tijdelijke huurverlaging.

Oosterpoort

Oosterpoort, met vijfduizend huurwoningen in Berg en Dal en Heumen, verhoogt alle huren met 2,3 procent, dus ongeacht het energielabel. Wel biedt ook deze corporatie maatwerk voor haar huurders. Destion, dat in Mook en Middelaar actief is, hanteert voor álle woningen een huurverhoging van 1,7 procent. De woningcorporatie past geen inkomensafhankelijke huurverhogingen toe.