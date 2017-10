'Crimineel geld? Met dit hotelplan is niets misdadigs aan de hand'

Het Nijmeegse vastgoedbedrijf Gelasius komt niet door de integriteitstoets van het Landelijk Bureau Bibob. Het screeningsbureau, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waarschuwt dat een vastgoedproject van Gelasius om in Koningsbosch een oud klooster tot hotel te verbouwen mogelijk met crimineel geld is gefinancierd. De negatieve uitkomst is voor de gemeente Echt-Susteren reden om alle medewerking aan het hotelplan in te trekken.



Tot ontzetting van Bouharrou. Dit is een zware beschuldiging en een aanslag op zijn integriteit, zo erkent de Nijmegenaar die in zijn stad is uitgegroeid tot een rolmodel. In Nijmegen staat de moskeebestuurder bekend als maatschappelijk zeer betrokken. Bouharrou komt op voor de rechten van homo's en transgenders en is aanjager van ontmoetingen tussen de islamistische en de joodse gemeenschap. Hij zet zich in voor de minima. Als vicevoorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën spreekt hij in de media geregeld zijn zorgen uit over de moslimhaat in Nederland. Met zo'n voorbeeldfunctie kun je alleen maar diep vallen, beseft hij.