Croy de Goffertboerderij is voor de laatste dag open

Economische redenen

Croy opende acht jaar geleden het restaurant in de Goffertboerderij in het gelijknamige park. ,,Wegens economische redenen is de Goffert verkocht”, aldus een woordvoerster.



Bij de start van Croy in De Goffertboerderij in augustus 2011, rekende eigenaar Jan Franken van restaurantketen ‘De Smaak van Croy’ op 1.500 klanten die hier zouden komen eten. Per week.



De vorige exploitant kreeg er de loop niet in. Franken was zelfverzekerd dat hem dat wel zou lukken. Een driegangenmenu kostte bij Croy 17,95 euro. Op deze laatste dag serveert Croy een driegangen verrassingsmenu ‘Wat de pot schaft’ voor 14,95 euro per persoon.