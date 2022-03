Cruiseschip in Waalhaven klaar voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen: ‘We zijn van alles voorzien’

Honderden activisten demonstre­ren in Nijmegen tegen racisme en fascisme in de gemeente­raad

NIJMEGEN - Enkelen honderden activisten demonstreren op het Nijmeegse Plein 44. Het gaat om een brede coalitie van activisten uit Nijmegen en Arnhem die zich vandaag verzetten tegen racisme en fascisme. De actie, die om twee uur is begonnen, is vooral gericht tegen de deelname van Forum voor Democratie, PVV en NVU aan de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem en Nijmegen.

13 maart