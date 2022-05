D66 wil compensatie voor uitkijktoren Sterrenberg: 'Begrijp dat je niet aan een dood paard wilt trekken’

‘Stuk puin’ in Beeks bos blijkt decor openlucht­spek­ta­kel uit 1946, waarin Toon (85) de hoofdrol speelde

BEEK - Hij dacht dat iemand wat puin over de heg in zijn bos had gegooid. Maar het blijkt om een decorstuk te gaan. Ooit werd hier, midden in het bos, De Marmeren Bal opgevoerd.

