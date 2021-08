‘Da hejje motte zégguh’: 30 seconds op z’n Nimweegs

Hond Nina loopt in ’t Meertje bij Wylerberg­meer in een klem voor muskusrat: ‘Ze beet me, zoveel pijn had ze’

11 augustus BEEK - Nina, de hond van Willem van Hooft uit Beek, is zondag tijdens een duik in ’t Meertje even voorbij het Wylerbergmeer in een muskusrattenklem van Waterschap Rivierenland terechtgekomen. Van Hooft (23) heeft de hond - die jankte van de pijn - met veel moeite uit de klem weten te bevrijden. ,,Ze beet zelfs naar me, zoveel pijn had ze”, zegt Willem.