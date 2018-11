Daar gaan ze, de silo's van de Electrabel-centrale

Nu is de tweede fase van de sloop ingegaan van het gigantische complex: de ontmanteling van alles rond de voormalige kolencentrale zelf, van ketelhuis tot de markante schoorsteen.



Dat industriële baken van de stad staat er nog wel even. In de zomer van 2020, over anderhalf jaar, moet alles weg zijn, zegt projectleider Kees Baijens van energiebedrijf Engie.



Intussen ontstaat er nieuwe bedrijvigheid op het enorme complex van dertig hectare aan de Waal. Deze week is begonnen met het plaatsen van nog eens bijna 4000 zonnepanelen, een verdubbeling van het huidige zonneparkje op het terrein.