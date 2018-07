Dader Nijmeegs scooterdrama eist eerdere vrijlating

Nijmeegse Vierdaagse was op één na drukste ooit

30 juli NIJMEGEN - Slechts één keer in de geschiedenis van de Vierdaagse kwamen er meer wandelaars over de eindstreep dan in de afgelopen editie. Dat was twee jaar geleden in de honderdste editie toen er eenmalig ook 3.000 meer startbewijzen werden verstrekt.