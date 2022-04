Dancing De Linde ontruimd tot verdriet van velen: ‘Het is bizar hoeveel herinneringen hier liggen’

Frans Derks doet uiterste poging om de Linde te redden: blijft de Groesbeek­se disco tóch langer bestaan?

GROESBEEK - Frans Derks is bezig met een ultieme poging om het befaamde uitgaanscentrum De Linde te redden. Want, zo zegt de uitbater, ‘wij, en veel andere mensen in Groesbeek en omgeving, willen graag dat De Linde wat langer door kan gaan’.

14 april