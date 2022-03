Daniëlle Tunnissen weet het zeker: ‘Je wordt gelukkig van dansen’

Grote stukken worden met smaak verorberd, ondertussen verhalend van pauzes in vroeger tijden waarbij er nog flink gerookt werd. ,,Rustig werd je ervan, en lekker slank.” Voorts komt er een Chinees ballet te sprake waarbij met spitzen op het hoofd van de mededanser wordt gestaan. ,,Gaan we ook proberen.”



Balletschool Daniëlle in de Krayenhoff Kazerne bestaat meer dan twintig jaar. Daniëlle Tunnissen heeft vooropleiding Dans in Venlo gedaan, daarna Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Uitvoerend theaterdans en ze dacht ‘als het nu niet gaat lukken in de dans dan ga ik iets voor mezelf beginnen’. ,,De danswereld is een heel mooie wereld, maar je moet je wel erg willen bewijzen en ik merkte tijdens mijn audities dat je ook wel heel erg een nummer bent...”