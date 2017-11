De Anton Corbijn van Nijmegen heeft een zesde zintuig voor fotograferen

FotoalbumHans-Peter van Velthoven is de Anton Corbijn van Nijmegen. De huisfotograaf van Muse, Stereophonics, en 3FM portretteerde in zijn carrière ook talloze bekende acteurs en artiesten. Maar Van Velthoven (52) doet en wil veel meer. Een gesprek over 15 jaar 'HP'. ,,Ik zou nog heel graag de koning en koningin willen fotograferen.’’

Volledig scherm Nuna9 - Stuart Highway, Australië (2017) © Hans-Peter van Velthoven Het huis van Van Velthoven in Oosterhout ademt twee dingen: muziek, en foto's. Hij is net terug van de World Solar Challenge in Australië, waar hij voor het twaalfde jaar op rij mee was als fotograaf van het – winnende – Nuon Solar Team. Het is één van de vele dingen die hij doet, naast het vereeuwigen van de beelden van bands als Muse en Stereophonics, of het maken van portretten van Rutger Hauer, Rob de Nijs, en Douwe Bob.



De fotograaf schiet ook al jaren plaatjes bij de Rally van Marokko, en zet voor een campagne mensen met sclerodermie (een reumatische aandoening) op de foto: ,,Zij werden geconfronteerd met hun eigen schoonheid. Erg ontroerend." Zijn nieuwste, creatieve project: Australische landschapsfoto's, die tegelijk scherp en onscherp zijn. ,,Ik sta voor m'n klapper’’, vertelt hij aan de eettafel in zijn woning. ,,Niet commercieel gezien, maar wel qua holy shit-effect.’’

Gouden randje

De 52-jarige Oosterhouter vindt het niet erg dat mensen niet weten wat hij allemaal doet, naast de popfotografie. ,,Dat is mijn gouden randje, dat is waar mensen me van kennen. En het ene creatieve stelt me in staat het andere creatieve te doen.’’ Hij knijpt zichzelf nog geregeld in de arm, over alles wat hij meemaakt. ,,Ik blijf me verwonderen, dat moet van mezelf. Ik mag het niet normaal gaan vinden. Als Brian Johnson (de zanger van AC/DC, SM) zich aan mij voor komt stellen, dan app ik meteen mijn vrouw wat er zojuist gebeurd is.’’

Volledig scherm MUSE - Rock Werchter (2015) © Hans-Peter van Velthoven Zo'n 12 weken per jaar zit Van Velthoven in het buitenland. Bij concerten van Muse bijvoorbeeld, waar hij al tien jaar de foto's van maakt. ,,Het is heel bijzonder om 'one of the guys' te zijn bij de grootste live band van dit moment. Ik mag de passie van die mannen vastleggen, dat is het mooiste dat er is.’’ Maar, je moet ook je plek kennen, weet de fotograaf. ,,Ik ben geen extra bandlid. Ik kan mijn camera soms op de gitaar van Matthew (Bellamy, leadzanger Muse, SM) leggen en een foto maken, maar daarna moet ik ook weer weg zijn.’’



Vinyl

Thuis, tussen de gitaren die Van Velthoven zelf bespeelt, staan vinyl platen van onder meer James Bay en Sven Hammond, met persoonlijke bedankjes van de artiesten - de foto's op de hoezen zijn door hem gemaakt. Hij vindt het bijzonder dat ze dat doen, al gaat het de fotograaf 'niet om erkenning of schouderklopjes'. ,,Een foto moet z'n doel dienen." Het werken met nationale en internationale sterren betekent niet dat Van Velthoven niets meer te wensen heeft. ,,Ik zou heel graag de koning en koningin een keer portretteren. Maar dan wel op de HP-manier.’’

Geen lampen

Wat is die HP-manier dan, die zijn diensten zo gewild maken? De fotograaf rept van 'horizontaal communiceren', 'intermenselijk contact', en 'multi-zintuiglijk waarnemen', maar waar het op neerkomt: een soort zesde zintuig, waarover Van Velthoven meent te beschikken. Hij ziet het als een sluipschuttersmentaliteit. ,,Precies weten wanneer je moet schieten.’’ Maar ook: ,,Het is interpretatie boven registratie.’’ En dat allemaal met bestaand licht. ,,Geen lampen’’, benadrukt de fotograaf.

Ook belangrijk, zo zegt hij, is dat je respect hebt voor degene die je op de foto zet, maar dat je hem of haar niet verheerlijkt. ,,Respect moet niet doorslaan in adoratie." Voordat Van Velthoven een portret van iemand maakt, steekt hij altijd z'n beide handen naar die persoon uit. Zonder er iets bij te zeggen. ,,99 procent van de mensen legt zijn of haar handen in de mijne. Als ik vraag waarom ze dat doen, trekken ze ze soms terug, anderen lichten hun hele doopceel. Het is de perfecte manier om het ijs te breken. Dan is die foto bij voorbaat eigenlijk al gelukt."

3FM

Vanaf het begin van 3FM's Serious Request was de Oosterhouter de vaste fotograaf in het Glazen Huis. Het was Van Velthoven die vorig jaar nagellakheld Tijn, inmiddels overleden, op de foto zette terwijl hij door het luikje in het Glazen Huis zijn opa buiten een kus gaf. Hij noemt het één van zijn meest ontroerende foto's. Voor het eerst in 12 jaar heeft de radiozender besloten de komende editie voor een andere fotograaf te gaan. ,,Hun goed recht, ze willen iets anders. No hard feelings", zegt de 52-jarige daarover. ,,Het is ook een moment om weer even kritisch naar mezelf te kijken. En het gat in m'n agenda geeft mij de vrijheid iets anders creatiefs te doen.’’

Dat andere creatieve, dat is het project waar hij nu mee in een galerie in Nijmegen hangt: de Australische landschapsfoto's, gemaakt tijdens de World Solar Challenges.

Hongerig

Volledig scherm Australian Landscapes (2011) © Hans-Peter van Velthoven ,,Je zit 3200 kilometer in een auto. Ondertussen fotografeerde ik ook het landschap. Soms verveel je je, en dan wordt het creatieve brein hongerig. Ik ging wat 'klootviolen', en ontdekte per ongeluk een nieuwe techniek.’’ Die techniek heeft hem er toe gebracht landschapsfoto's die hij de afgelopen jaren in Australië maakte, opnieuw te bekijken. ,,De basis is eigenlijk twaalf jaar geleden al gelegd. Met een noodgang rij je er langs, het is één achtergrond, en sommige delen van de foto zijn bewogen. Andere delen scherp. Het effect is geweldig.’’



Van Velthoven voelt zich dan ook meer kunstenaar dan fotograaf. ,,Maar het basisbeeld is fotografie.’’ Hij wordt vaak in één adem genoemd met Anton Corbijn, die andere bekende popfotograaf die ons land rijk is. Zelf ziet hij dat anders. ,,Corbijn heeft het pad geplaveid waar ik gebruik van maak. Waar hij met een bulldozer overheen moest gaan, kan ik nu een skateboard gebruiken. Maar, voor m'n gevoel is hij er al, en ik nog niet.’’

Het beste van 15 jaar 'HP'

De Gelderlander vroeg Van Velthoven zijn beste foto's uit zijn carrière te selecteren. Het leverde deze selectie van 32 foto's op:

Volledig scherm BLØF - Umoja (2006) © Hans-Peter van Velthoven Volledig scherm Australian Landscapes (2015) © Hans-Peter van Velthoven

Volledig scherm Douwe Bob (2013) © Hans-Peter van Velthoven Volledig scherm De Staat (2017) © Hans-Peter van Velthoven

Volledig scherm Frans Verhoeven - Roemenië (2014) © Hans-Peter van Velthoven Volledig scherm Frank Boeijen (2007) © Hans-Peter van Velthoven

Volledig scherm Le Dakar (2006) © Hans-Peter van Velthoven Volledig scherm James Bay - Pinkpop (2016) © Hans-Peter van Velthoven

Volledig scherm Marokko Dessert Challenge (2017) © Hans-Peter van Velthoven Volledig scherm Lucas Hamming (2016) © Hans-Peter van Velthoven

Volledig scherm Marokko Dessert Challenge (2017) © Hans-Peter van Velthoven Volledig scherm Marokko Dessert Challenge (2017) © Hans-Peter van Velthoven

Volledig scherm MUSE - O2 Arena Londen (2016) © Hans-Peter van Velthoven Volledig scherm Marokko Dessert Challenge (2017) © Hans-Peter van Velthoven

Volledig scherm MUSE - Parijs (2016) © Hans-Peter van Velthoven Volledig scherm MUSE - Berlijn (2016) © Hans-Peter van Velthoven

Volledig scherm Nuna9 - Stuart Highway, Australië (2017) © Hans-Peter van Velthoven Volledig scherm MUSE - Reading Festival (2017) © Hans-Peter van Velthoven

Volledig scherm Rob de Nijs - Louisiana (2010) © Hans-Peter van Velthoven Volledig scherm Nuna9 - Stuart Highway, Australië (2017) © Hans-Peter van Velthoven

Volledig scherm Campagne sclerodermie (2009) © Hans-Peter van Velthoven Volledig scherm Rutger Hauer (2009) © Hans-Peter van Velthoven

Volledig scherm Stereophonics - Birmingham (2013) © Hans-Peter van Velthoven Volledig scherm Stereophonics - Dubai (2016) © Hans-Peter van Velthoven

Volledig scherm Stereophonics - Royal Albert Hall, Londen (2015) © Hans-Peter van Velthoven Volledig scherm Stereophonics - Qatar (2016) © Hans-Peter van Velthoven

Volledig scherm Tijn in 3FM's Glazen Huis (2016) © Hans-Peter van Velthoven Volledig scherm The Gift (2016) © Hans-Peter van Velthoven