De chauffeurs staken: 'Dan maar een dagje vrij donderdag'

LUX trekt weer meer bezoekers

7:15 NIJMEGEN Arthouse LUX in Nijmegen heeft afgelopen jaar weer meer bezoekers getrokken. In totaal wisten 242.500 mensen het cultureel centrum in hartje stad te vinden. De meesten kwamen voor de film: 216.000 bezoekers. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2016.