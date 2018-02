De Dukendonck vraagt ouders: let op hun bedtijd

NIJMEGEN - Steeds meer vermoeide smoeltjes zien leerkrachten van brede school De Dukendonck in Nijmegen. Niet na een dag rekenen, taal en buitenspelen, maar 's ochtends bij binnenkomst al. Een briefje aan ouders van een onderbouwgroep over kinderen en slaap leverde zo veel positieve reacties op dat De Dukendonck er deze week op Facebook bij alle ouders op aandrong; let op de bedtijden.

,,Dit is een goedbedoeld advies’’, benadrukt waarnemend schooldirecteur Roland Leenhouwers. ,,De meeste ouders houden zich heus wel aan die tien uur slaap voor hun kind, is onze indruk. Maar in elke klas zitten wel enkele uitschieters.’’ Op een school van 300 leerlingen heb je het volgens de schooldirecteur dan over 'een dikke veertig kinderen' die geregeld een vermoeide indruk maken.

Toetsweek

,,We zitten nu in de toetsweek en dat is altijd een mooie aanleiding om weer eens tegen ouders te zeggen; let er even op dat je kind voldoende slaapt’’, aldus Leenhouwers. Maar wat is voldoende? ,,Uit de reacties op dat slaapbriefje blijkt dat ouders het fijn vinden om over dit onderwerp geïnformeerd te worden. Niet iedereen weet hoe het zit met de gemiddelde bedtijden. Of wat je moet doen als andere dingen rondom de nachtrust niet lekker lopen. Bijvoorbeeld, je doet ze op tijd naar bed, maar gaan ze dan ook echt slapen?’’

Hulde voor de scholen die het onderwerp slaap op de agenda zetten, zegt slaaponderzoeker Ed de Bruin, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. ,,Dat doen ze met lichamelijke beweging en gezonde voeding, maar daar hoort slaap als derde pijler ook bij. Dat gebeurt nog te weinig. Je ziet overigens wel dat er steeds meer lesprogramma's over slapen ontwikkeld worden voor scholen.’’

Bedtijden

De afgelopen 100 jaar is de bevolking structureel een half uur per nacht minder gaan slapen, wijst onderzoek uit. ,,En op een gemiddelde van acht uur per nacht is dat is heel veel’’, aldus De Bruin. Er is ook studie gedaan naar hoe er in 100 jaar tijd over het onderwerp 'jongeren en slaap' geschreven is. ,,Ongeacht de tijdgeest is de conclusie dat jongeren een ernstig slaapprobleem hebben. 50 jaar geleden leefde dat idee al, en nu slapen jongeren nóg minder.’’

Er zijn volgens de slaaponderzoeker geen heldere aanwijzingen dat we de bedtijden voor kinderen aangepast hebben aan ons tweeverdienersbestaan, dat geplaagd wordt door de avondspits en late hockeytrainingen. ,,En ook niet dat we onze kinderen veel later naar bed zijn gaan doen. Maar er zijn wel aanwijzingen dat we tot een later tijdstip een drukker bestaan hebben dan vroeger. En dat heeft zeker invloed op hoe je slaapt. Bij volwassenen en kinderen.’’

Slaperig

Je kind af en toe een half uur eerder naar bed sturen omdat-ie er zo slaperig uitziet, is een begrijpelijke reactie, zegt De Bruin. ,,Maar het werkt niet. Het kan de vermoeidheid zelfs erger maken. Kinderen liggen eerder in bed dan normaal, kunnen niet slapen, gaan afleiding zoeken en vallen dan nóg later in slaap.’’ Wat werkt wel? ,,Zorg voor rust in de avond, ga voor vaste bedtijden en beperk hun schermgebruik, zeker in de slaapkamer.’’

Quote Af en toe een half uurtje eerder naar bed sturen, kan de vermoeidheid zelfs erger maken Slaaponderzoeker Ed de Bruin

Vermoeide kinderen? Valt wel toch mee, zeggen ouders van Nijmeegse basisschoolleerlingen desgevraagd. Doordeweeks is het tussen 19.00 en 21.00 uur bedtijd voor de meeste kinderen. Alleen in het weekeinde mogen ze langer opblijven, zo vertellen hun ouders voor het schoolplein.

Manon Veldhuis (40) heeft twee zoons: Jeppe (5) uit groep 3 en Hente (9) uit groep 6 van basisschool Michiel de Ruyter. Jeppe stuurt ze om 19.30 uur naar bed, om 20.00 uur moet hij gaan slapen. Voor Hente is het een halfuur later bedtijd. ,,Soms wordt het 20.30 uur, want ze zitten allebei op schaken. En in het weekend mag m'n oudste tot 21.00 uur Wie is de mol? kijken. Hij mist dan de laatste helft, dus ik zit er over te dubben om hem dat voortaan af te laten kijken.’’