De kerkuil heeft het zwaar, want de muizen zijn verdronken

Je moet geen hoogtevrees hebben als je vrijwilliger bent bij een uilenwerkgroep. Dat wordt wel duidelijk als Arthur Teeuwissen in een oude boerenschuur in Leuth een ladder opklimt. Hij komt, met collega-vrijwilliger Jan Jacobs, kijken hoe de jonge kerkuilen er deze week bij zitten. Bijna in de nok hangt de houten uilenkast, door hemzelf getimmerd. En het blijkt goed te gaan met ze. Er zitten drie prachtige exemplaren in de kast, bijna klaar om uit te vliegen.

Het is een lichtpuntje voor Arthur Teeuwissen uit Beek en Jan Jacobs uit Groesbeek, de vrijwilligers in de gemeente Berg en Dal voor de Kerkuilenwerkgroep Betuwe-Oost, waarvan Jacobs in 1993 de oprichter was. Want dit jaar gaat het met de kerkuil helemaal niet zo goed. Waren er in 2019 – een zeer goed uilenjaar – twintig van de vijftig uilenkasten bezet (negen dubbel, voor een tweede broedsel) en vlogen er 167 jongen uit, dit jaar blijft het aantal bezette kasten in de gemeente Berg en Dal steken op zes en zijn er nog maar 22 jonge kerkuilen uitgevlogen.