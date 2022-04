De menselijkere Belastingdienst: steunpunt moet hulp bieden aan wie verdwaalt in het belastingdoolhof

Column Marcel Rözer De stille opa was door het vrouwelijk schoon veranderd in een causeur

Dit is een verhaaltje over voetbal dat eigenlijk helemaal niet over voetbal gaat. Ajax komt vanavond naar De Goffert en eergisteren moest het Nijmeegse studentenelftal waarvan ik coach ben tegen Blauw Wit. Tussen het publiek – familie, vrienden en bekenden – stond de opa van Berend. Berend is onze verdediger en zijn opa komt elke wedstrijd kijken. Thuis én uit. Opa zegt nooit iets en heeft een lief opa-hoofd.

23 april