De Mol van Nijmegen werd hij genoemd, meneer Jacobs wist welke fiets van jou was

Nederland­se toerist komt graag naar Nijmegen en omgeving: ‘Meer dagjesmen­sen dan voor corona’

16 augustus NIJMEGEN - Het kwam deze zomer wat later op gang, maar inmiddels weet de toerist het Rijk van Nijmegen weer goed te vinden. Buitenlandse toeristen zijn er veel minder, maar de omgeving is in trek bij landgenoten. Corona-ellende? Het virus zorgt op sommige plekken juist voor een boost.