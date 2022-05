De Nieuwe Winkel in race voor beste biologische en beste groenterestaurant van Nederland

NIJMEGEN - Sterrenrestaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen is in de race voor twee prijzen in de jaarlijkse Restaurant Awards: de horecazaak aan het Gebroeders van Limburgplein dingt mee naar de prijs voor het beste biologische restaurant en beste groenterestaurant van Nederland.

Voor de Restaurants Awards 2022 hebben de vijfhonderd beste chefs van het land gestemd voor twaalf categorieën.

Top 5

In elke categorie is nu een top 5 bekend. De Nieuwe Winkel neemt het in de categorie beste biologische restaurant op tegen de Amsterdamse restaurants De Kas en Bolenius, en tegen Aan Sjuuteeänjd in het Limburgse Schinnen en Eindeloos in Leeuwarden.

In de categorie beste groenterestaurant dingen sterrenrestaurant De Librije in Zwolle en Vermeer in Amsterdam mee. Ook De Kas en Bolenius, ook in de race voor beste biologische restaurant, zijn genomineerd.

De Nieuwe Winkel gooit de laatste jaren hoge ogen. Het restaurant van chef-kok Emile van der Staak - volledig gericht op groenten - is vorig jaar al onderscheiden met een Michelinster en een Groene ster. Ook is het door de We’re smart Green Guide uitgeroepen tot nummer 2 in de lijst van beste groenterestaurants ter wereld.

De uitslag van de Restaurant Awards is donderdag 19 mei.