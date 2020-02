De Nieuwe Winkel maakt kans op titel ‘beste vegetarische restaurant van de wereld’

,,Ik ben vereerd. De nominatie laat zien dat ons verhaal grotere bekendheid krijgt,” zegt chef-kok Emile van der Staak van De Nieuwe Winkel. Dat verhaal in één zin: ‘Minder beesten, meer planten, dat is de nieuwe norm’. Van der Staak wil laten zien dat je een leuke avond kunt hebben zonder dierlijke producten. ,,Het kan ook anders.”

In het Nijmeegse restaurant, voorheen gevestigd aan de Hertogstraat en nu in het voormalige weeshuis in de benedenstad, kookt Van der Staak bewust met lokale en duurzame producten. De Nijmegenaar is beroemd om wat hij met groente doet.



Botanische gastronomie, noemt hij het. Koken met doodgewone planten als de woekerende berenklauw en duizendknoop. De planten komen onder meer uit het voedselbos in Groesbeek. Elke maandag struint Van der Staak erdoorheen. De Nieuwe Winkel staat in de top 100 van de culinaire ranglijst Lekker 2020.